LIVE: PSV begint met Paal, Brenet verhuist naar rechterkant

Kenneth Paal en Derrick Luckassen keren bij PSV dus terug in de basisopstelling in het duel met FC Groningen. Het is voor het eerst dat de twee samen in de basis staan sinds het verloren duel bij sc Heerenveen, in september vorig jaar. Bij PSV is Santiago Arias geschorst. Op zijn plek staat nu Joshua Brenet.



Daarnaast speelt Nicolas Isimat-Mirin niet en daardoor komt er ruimte voor Luckassen. Paal neemt de plek van Brenet over. Jeroen Zoet en Marco van Ginkel keren terug in de basis, nadat zij de afgelopen weken wegens een lichte blessure niet konden spelen.



Mauro Júnior is terug bij de selectie en viert zondag zijn negentiende verjaardag.