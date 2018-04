LIVE: PSV zet wedstrijd tegen AZ op z'n kop met drie snelle treffers

Vitesse ook kopje onder tegen NAC

21:11 NAC Breda heeft in de strijd om behoud in de eredivisie drie kostbare punten gepakt. De Brabantse ploeg versloeg in eigen huis het sukkelende Vitesse met 1-0. De Spaanse verdediger Angelino, die dit seizoen in de eredivisie nog geen speelminuut miste, trof in de 35ste minuut doel met een vrije trap die via de muur in het Arnhemse doel belandde (1-0).