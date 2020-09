LIVE | PSV dankzij assists Max op voorsprong bij rust in aantrekkelijk duel met Slovenen

Derde EL-voorrondePSV speelt om 19.00 in Slovenië tegen NS Mura in de derde voorronde van de Europa League. De Eindhovenaren kunnen zich geen misstap veroorloven, want de ontmoeting gaat over slechts één duel.