LIVE | PSV dringt aan, Feyenoord verdedigt met man en macht voorsprong

Rapportcijfers Uitzonder­lijk hoog cijfer voor Griekse wonder­spits Giakoumak­is

29 januari Er was geen twijfel over wie de man van het midweekse wedstrijdprogramma van de eredivisie is. Giorgios Giakoumakis scoorde vier keer tegen Vitesse en kreeg daarvoor bijna het hoogst mogelijke cijfer, een 9,5. Joey Veerman was de grote man van Heerenveen tegen Feyenoord. Zinedine Machach was tegen Vitesse de belangrijkste aangever voor Giakoumakis. Hij zorgde bij drie goals van de Griek voor de assist en kreeg een 7,5.