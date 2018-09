LIVE | PSV en Ajax nemen het in bloedvorm tegen elkaar op in kraker

Late treffer Van Persie verpest debuut Advocaat in de Kuip

14:11 Feyenoord heeft op het nippertje de volle buit gepakt tegen het FC Utrecht van de nieuwe trainer Dick Advocaat. Door een laat doelpunt van Robin van Persie lopen de Rotterdammers vanmiddag in op in elk geval Ajax of PSV, die elkaar later vandaag treffen.