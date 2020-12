LIVE | PSV gaat in Waalwijk rusten met comfortabele voorsprong

Crisis bij PEC? Trainer John Stegeman vindt van niet: ‘We staan niet laatste, hè?’

18 december John Stegeman (44) begrijpt de emoties na de 2-0 bekernederlaag tegen Excelsior van afgelopen dinsdag. ,,Maar”, zegt de trainer van PEC Zwolle in aanloop naar het competitieduel met hekkensluiter FC Emmen, vrijdag in eigen huis, ,,laten we elkaar niet iets gaan aanpraten wat er niet is.”