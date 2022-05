LIVE | PSV heeft slechts iets meer dan minuut nodig om score te openen tegen Willem II

Voetbalpod­cast | ‘Feyenoord - Marseille had veel weg van City - Real’

Een heerlijke Europese voetbalweek werd afgesloten met Feyenoord-Olympique Marseille. En weer was er winst voor Feyenoord in Europa. De Rotterdammers wonnen met 3-2. In de AD Voetbalpodcast staat Etienne Verhoeff met Maarten Wijffels uitgebreid stil bij dat duel.

29 april