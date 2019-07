LIVE | PSV in fraaie pot bij FC Basel dichtbij derde CL-voorronde

PSV zeker van Europees hoofdtoer­nooi als de ploeg bij FC Basel overleeft

15:25 PSV verdedigt vanavond een 3-2 voorsprong in de return tegen FC Basel in de tweede voorronde van de Champions League. De route naar het hoofdtoernooi is lang en op papier lastig. Tegen de Zwitsers kan wel al kwalificatie voor de groepsfase van de Europa League worden afgedwongen.