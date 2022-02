LIVE | PSV jaagt op eerherstel bij Vitesse, Roger Schmidt heeft geen advies nodig

voorbeschouwing Eerste basis­plaats lonkt voor Maikel van der Werff sinds zijn terugkeer bij PEC

PEC-trainer Dick Schreuder houdt nog een kleine slag om de arm. Maar mocht de 32-jarige Maikel van der Werff zaterdagochtend geen klachten hebben, dan start de centrale verdediger later op de dag tegen SC Cambuur (aanvang 18.45 uur) voor het eerst zijn terugkeer in Zwolle in de basis.

11 februari