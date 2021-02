LIVE | PSV jaagt tegen Olympiakos op doelpunten en heeft klein wonder nodig

Samenvatting Feyenoord laat ook in Groningen dure punten liggen

24 februari In de strijd om Europees voetbal heeft Feyenoord opnieuw punten verspeeld. De ploeg van coach Dick Advocaat kwam bij subtopper FC Groningen niet verder dan 0-0. Daarmee deden de Rotterdammers zichzelf tekort. Met name in de tweede helft kreeg Feyenoord de beste kansen, maar in de afronding ontbrak het aan scherpte en een beetje geluk.