LIVE | PSV leidt in Emmen door rake kopbal De Jong

Willem II zonder Sol langs NAC

14:12 Willem II heeft de burenruzie met NAC in Tilburgs voordeel beslecht. De thuisploeg was de bovenliggende partij en kwam in de eerste helft op voorsprong na een knappe goal van een Spanjaard. Niet de naam van de laatste jaren, Fran Sol, maar juist Pol Llonch. In blessuretijd bekroonde de Griek Marios Vrousai nog met een treffer: 2-0.