PSV snelt na mat uur alsnog langs tien VVV'ers

Na een mat eerst uur heeft PSV aan de thuiswedstrijd tegen VVV de voor de kampioensrace de benodigde drie punten overgehouden. In een ijskoud Philips Stadion kwamen de Eindhovenaren tot een 3-0 zege, maar het duurde lang voordat de voorsprong een feit was.



Via een frommelgoal van Marco van Ginkel kwam PSV pas na 68 minuten aan de leiding, in een fase waarin VVV al met tien man op het veld stond. PSV staat nu weer tien punten voor op Ajax, met nog zes duels in de eredivisie te gaan. De Amsterdammers hebben wel een wedstrijd minder gespeeld en reizen zondag naar Sparta.



PSV kreeg in de eerste helft een handvol kansen, maar drukte matig af of trof VVV-keeper Lars Unnerstall. De Duitser onderscheidde zich vooral bij een kopbal van Luuk de Jong, die hij knap van de lijn haalde. Hirving Lozano was de gevaarlijkste man aan PSV-zijde en probeerde het vuurtje aan te steken, maar PSV kon de laatste prik maar niet uitdelen. VVV kreeg in de eerste helft ook nog twee behoorlijke kansen, maar kon Jeroen Zoet niet verschalken.



Na rust beet PSV zich in eerste instantie opnieuw stuk op Unnerstall. Steven Bergwijn miste een grote kans, maar kort daarna was het wel raak. Eerst kreeg Ralf Seuntjens rood (na een tweede gele prent) en dat was voor PSV het startsein om nog eens aan te zetten. Uit een corner viel voor PSV alsnog de bevrijdende goal en was het Marco van Ginkel die scoorde. Met een waar kunststukje besliste hij alsnog het duel en daarna kwamen er voor PSV nog meer kansen. Hirving Lozano (met de 2-0) en vanaf de stip opnieuw Van Ginkel gaven de stand een voor PSV prettiger aanzien.