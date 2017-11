LIVE: PSV met De Jong in topper tegen PEC

Luuk de Jong keert terug in het basiselftal van PSV. Hij start in de punt van de aanval. In de laatst gespeelde competitiewedstrijd, thuis tegen FC Twente, moest De Jong nog genoegen nemen met een rol op de bank. Steven Bergwijn, die toen basisspeler was, is nu reserve.



Het basisteam van PSV is verder nog op een plek aangepast. Santiago Arias ontbreekt wegens een blessure in de selectie van trainer Phillip Cocu. Derrick Luckassen neemt de plek van de Colombiaan in de verdediging over.