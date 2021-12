LIVE | PSV met Götze, maar zonder Max tegen Real Sociedad

wedstrijdverslag GA Eagles waant zich tegen Twente lang de ‘koning van Overijssel’. Dan volgen twee dreunen

Lange tijd leek het er zondag op alsof Go Ahead Eagles zich tot ‘koning van Overijssel’ zou kronen. In de clash met provinciegenoot FC Twente stond de ploeg van Kees van Wonderen lang met 1-0 voor door een treffer van Inigo Cordoba. Het bleek aan het eind van de rit niets waard na twee keiharde dreunen van Twente in de slotfase: 1-2.

