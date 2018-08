LIVE: PSV met Rosario en Malen tegen Feyenoord, Lozano begint op de bank

Dit is de vijfde wedstrijd tussen PSV en Feyenoord in de Super Cup. Van de vier eerdere onderlinge confrontaties won PSV er drie, de laatste keer dat Feyenoord won (en überhaupt wist te scoren) dateert van 1991. Opvallend: ook bij de vorige vier keer was PSV de landskampioen en Feyenoord de bekerwinnaar.