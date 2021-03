LIVE | PSV met twee verse krachten begonnen aan tweede helft tegen Feyenoord

Historie GA Eagles jaagt in topper voor derde keer op scalp van Cambuur

11 maart Go Ahead Eagles is dit seizoen de luis in de pels van Cambuur. De Friezen zijn schier ongenaakbaar in de Keuken Kampioen Divisie, stevenen af op de titel, maar bogen al twee keer het hoofd voor de Deventer ploeg van trainer Kees van Wonderen. Morgen treffen beide ploegen elkaar opnieuw.