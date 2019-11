LIVE | PSV moddert verder op Kasteel en kijkt tegen achterstand aan

RKC voorkomt negatief eredivisie­re­cord en wint eindelijk een wedstrijd

20:29 RKC Waalwijk is er eindelijk in geslaagd om in de eredivisie een wedstrijd te winnen. De ploeg van Fred Grim was in eigen huis met 2-0 te sterk voor Heracles Almelo, dat afgelopen woensdag nog in Almelo met 4-3 wist te winnen van de Waalwijkers in de beker. Sylla Sow en Kevin Vermeulen maakten de doelpunten.