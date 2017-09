LIVE: PSV moet met tien man 2-0 achterstand goedmaken

PSV speelt zondagmiddag in Heerenveen met Bart Ramselaar in de ploeg. Hij staat in de basis en Gastón Pereiro gaat naar de bank. Daarnaast keert Santiago Arias terug in plaats van Joshua Brenet, die hem in de vorige wedstrijd (tegen Roda JC) bij een schorsing verving. Kenneth Paal staat weer als linksback geposteerd en daarnaast debuteert bij PSV de 18-jarige Armando Obispo in de wedstrijdselectie in een eredivisieduel.