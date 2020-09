LIVE | PSV moet snel na treffer gelijkmaker incasseren in Slovenië

‘Frank de Boer weet nu waar de valkuilen liggen’

8:46 Na drie, weinig succesvolle buitenlandse avonturen keert Frank de Boer als bondscoach terug in Nederland. Wat leerde de 112-voudig international in Milaan, Londen en Atlanta? ,,Frank heeft geen talent voor politieke spelletjes. Dat is zijn kracht en zijn valkuil tegelijk.’’