LIVE | PSV op zes plaatsen gewijzigd voor thuiswedstrijd tegen RKC

Podcast | ‘Pusic, ga lekker naar binnen en wees een trainer’

Twee gelijke spelen in de Conference League voor de Nederlandse clubs. De VAR mag niet ontbreken in de Conference League. De toekomst van Joel Drommel bij PSV. De topper in Engeland en Koeman en Koeman samen op de bank? In de AD Voetbalpodcast bespreekt Etienne Verhoeff het met Maarten Wijffels.

8 april