LIVE | PSV schiet na rust uit de startblokken: Joey Veerman scoort tegen zijn oude ploeg

Zwak spelen én winnen is pure luxe voor Feyenoord: ‘Er is geen club die 34 wedstrij­den goed speelt’

Feyenoord moet zondag tegen Cambuur laten zien dat de mindere beurt tegen RKC een incident was. Maar dat een zwakke dag zonder puntenverlies bleef, is een luxe die in de Kuip lang niet altijd voorkwam.

17 februari