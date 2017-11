LIVE: PSV start met Luckassen en De Jong

PSV moet het zondagmiddag in Zwolle doen zonder Santiago Arias. De rechtsback is nog niet voldoende hersteld van een liesblessure. Derrick Luckassen vervangt hem als rechtsback in de basis. Trainer Phillip Cocu laat spits Luuk de Jong beginnen en Steven Bergwijn start op de bank. De coach kiest voor een voorhoede met Hirving Lozano, De Jong en Jürgen Locadia. De rest van de basis van PSV is zoals verwacht, met de namen die de afgelopen weken ook al een elftal completeerden.



PSV kan de achtste zege op rij boeken in Zwolle en heeft dan de beste start van een Nederlandse eredivisieploeg te pakken sinds 1997.