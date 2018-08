LIVE: PSV start verrassend met Malen op plek Lozano

Opvallendste afwezigen in de selectie van Feyenoord zijn Nicolai Jørgensen en aanwinst Yassin Ayoub. Het duo kampt met blessures.



De teruggekeerde Jordy Clasie staat op het middenveld meteen in de basis. Justin Bijlow is dit seizoen eerste keeper. Die keuze werd trainer Giovanni van Bronckhorst makkelijk gemaakt door het vertrek van Brad Jones naar Al Nassr.