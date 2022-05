LIVE | PSV trekt ten aanval, kansen voor Doan en Max

LIVE | GA Eagles tegen topploeg Feyenoord opnieuw op jacht naar achtste plek

Go Ahead Eagles krijgt woensdagavond tegen Feyenoord een vierde en laatste kans in de jacht op de achtste plaats in de eredivisie. De kater van de gemiste kansen tegen Fortuna Sittard, Vitesse en NEC wil de ploeg van trainer Kees van Wonderen in De Adelaarshorst wegspoelen.

20:01