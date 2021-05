LIVE | PSV walst over PEC Zwolle heen, AZ nog altijd in balans met FC Groningen

GA Eagles en De Graafschap, zinderende strijd om plek in eredivisie: ‘In Doetinchem kunnen ze al weken hun kans grijpen en doen dat niet. Ze voelen de druk’

12 mei Angst en spanning bij de spelers, slapeloze nachten, in het hoofd al meermaals vooruitgespeelde wedstrijden. De Achterhoekse GA Eagles-middenvelder Boyd Lucassen en Johnatan Opoku, Zutphenaar bij De Graafschap, wonen in het hol van de leeuw en jagen bij de oostelijke concurrent op de eerste prijs van het seizoen. De Graafschap is vanavond thuis tegen Helmond Sport favoriet in de strijd om de tweede plaats en het rechtstreekse toegangsbewijs voor de eredivisie. GA Eagles is met twee punten achterstand en de pittige uitbeurt tegen Excelsior, de uitdager. Maar eerst het verbale duel.