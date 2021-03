LIVE | Reuzenkans voor Vitesse na rust, fantastische actie Stengs niet beloond

Jansen over AZ-opponent Vitesse: ‘Een goed team met een wat mindere reeks’

5 maart Het is nog de vraag of AZ in de wedstrijd tegen Vitesse van zondag kan beschikken over Fredrik Midtsjø. De Noorse middenvelder moest woensdag de training staken met hamstringklachten. ,,Het is nog even de vraag of hij het gaat halen”, aldus trainer Pascal Jansen tijdens het persmoment vanmiddag.