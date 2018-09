LIVE | Rienstra maakt basisdebuut, VVV start met Opoku

Ben Rienstra maakt zijn debuut in het basisteam van sc Heerenveen. De oud-middenvelder van onder meer AZ en Willem II vervangt in het Friese elftal Nemanja Mihajlovic, die in Limburg op de bank begint.



Ook Sherel Floranus is nieuw in de startende ploeg van trainer Jan Olde Riekerink. Hij neemt de plek in van Doke Schmidt, die eveneens reserve is. Aanwinst Mitchell van Bergen (ex-Vitesse), die voor vier jaar tekende bij Heerenveen, is ook wisselspeler.