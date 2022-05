LIVE | RKC doet in Leeuwarden een gooi naar handhaving, Cambuur stijgt bij winst vijf plekken

PEC Zwolle begint week van de waarheid zonder spits Darfalou

PEC Zwolle-spits Oussama Darfalou is niet op tijd fit om mee te spelen in de wedstrijd tegen FC Utrecht. De spits ontbrak vorige week tegen Ajax ook al vanwege een spierblessure. De hoop was dat hij deze week kon terugkeren, maar hij heeft een terugval gehad.

16:50