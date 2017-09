LIVE: RKC wil in Amsterdam van laatste plek af

Scheidsrechter: Pérez.



Geblesseerd: Niemand.



Laatst onderlinge duel: 3 februari 2017, Jong Ajax - RKC Waalwijk 4-1.



Bijzonderheden: Johan Voskamp is hersteld van een liesblessure en dus kan Peter van den Berg beschikken over een fitte selectie, al acht de RKC-trainer aanvallers Leandro Resida en Dylan Seys nog niet fit genoeg om te starten. Met Jong Ajax treft RKC de enige club in de eerste divisie die nog zonder puntenverlies is. Van den Berg gaf gisteren aan te willen vasthouden aan het tegen De Graafschap (0-0) heringevoerde 4-3-3 systeem. ,,Maar we zullen compact gaan spelen, anders loop je in het mes tegen deze ploeg", voegde hij daaraan toe..