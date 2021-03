LIVE | RKC wil ten koste van FC Utrecht weg uit gevarenzone

VOORBESCHOUWING Berden terug in selectie GA Eagles, Veldmate onzeker, Van Hoeven in basis tegen TOP Oss

4 maart Voor Go Ahead Eagles is er vrijdagavond slechts één opdracht. Een overwinning bij TOP Oss houdt de ploeg van trainer Kees van Wonderen niet alleen in de top vijf van de eerste divisie, maar in ieder geval voor twee dagen aan kop in de strijd om de derdeperiodetitel. GA Eagles speelt dan volgende week in een heuse ‘finale’ om de periodetitel tegen koploper Cambuur.