LIVE: Rotterdamse burenruzie in de Kuip

Justin Bijlow verschijnt voor de tweede keer dit seizoen in de basis bij Feyenoord. De twintigjarige Rotterdammer mag starten in de stadsderby tegen Sparta. Trainer Giovanni van Bronckhorst geeft het talent uit de eigen jeugd de voorkeur boven de vaste nummer één Brad Jones. Bijlow debuteerde aan het begin van het seizoen tegen FC Twente (2-1).



Van Bronckhorst voert verder weinig wijzigingen door in zijn elftal ten opzichte van de gewonnen bekerfinale vorige week tegen AZ (3-0). Eric Botteghin vervangt Sven van Beek centraal achterin naast Jan-Arie van der Heijden en Jean-Paul Boëtius krijgt links voorin de voorkeur boven Jens Toornstra. Robin van Persie, die twijfelt of hij na dit seizoen doorgaat, verschijnt wel aan de aftrap.



Feyenoord is al zeker van de vierde plek in de eredivisie, Sparta strijdt tegen degradatie.