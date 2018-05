LIVE: Schahin kopt raak voor Roda, maar Limburgers zijn er nog niet

NEC-coach Lijnders niet van plan om op te stappen

19:13 Trainer Pepijn Lijnders stapt niet uit eigen beweging op nadat NEC door FC Emmen is uitgeschakeld in de play-offs. De trainer zegt na afloop van de return tegen FC Emmen (4-1 winst) dat hij zijn lot in de handen legt van de 'wijze heren'.