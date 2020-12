LIVE | Scheidsrechter fluit al vroeg voor de rust bij FC Groningen - Heracles Almelo

Samenvatting PSV komt vroege tik VVV te boven en sluit 2020 goed af

22 december Het begin was matig, maar PSV rekende in de tweede helft alsnog af met VVV-Venlo: 4-1. De Eindhovenaren gaan daardoor met een goed gevoel de winterstop in en blijven in het spoor van Ajax, dat woensdag nog speelt tegen Willem II.