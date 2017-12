LIVE: Schöne opent score voor Ajax met geplaatste vrije trap

De Jong heeft zijn basisplaats te danken aan zijn sterke invalbeurt vorige week tegen Roda, toen hij in de tweede helft met drie assists een belangrijk aandeel had in de 5-1 zege van Ajax. ,,Hij is een geweldige speler. Hij moet vandaag ook weer gewoon lekker gaan voetballen", zegt trainer Marcel Keizer vlak voor de aftrap bij FOX Sports.