LIVE | Sierhuis met beste kans van de wedstrijd, FC Utrecht weinig imponerend in Almelo

Emotionele avond voor terugge­keer­de Noni Madueke: ‘Ik moest huilen van geluk’

Voor Noni Madueke was het een emotionele avond. De 19-jarige Engelsman speelde na blessureleed weer zijn eerste wedstrijd in bijna drie maanden tijd en was direct belangrijk voor zijn ploeg. ,,Ik ben blij dat ik weer terug ben, het voelt echt geweldig.”

8 februari