LIVE | Sinisterra brengt Feyenoord vlak voor rust op gelijke hoogte

Van Wonderen na zege van GA Eagles op Willem II ‘trots op zijn heerlijke groep’

Met de overwinning op Willem II schreef Go Ahead Eagles zaterdagavond opnieuw drie bonuspunten bij. Dankzij de rake knal van Boyd Lucassen, straalde ook trainer Kees van Wonderen van trots. ,,Soldaat, krijger. Een heerlijke speler, zoals we bij Go Ahead sowieso een heerlijke groep hebben.’’

28 november