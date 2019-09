LIVE | Slordig VVV probeert zich terug in de wedstrijd te knokken

Mohamed Ihattaren ‘Als je vader zo ziek is, ga je niet zweven’

9:25 Oranje of Marokko? Nee, daarover gaat dit interview met Mohamed Ihattaren (17) niet. Wel vertelt hij in vijf thema’s over zijn doorbraak bij PSV, over druk, zelfkritiek en zijn zieke vader. ,,Hij zegt altijd: ‘Ik kijk live op tv en ga van je genieten, Mootje’.’’