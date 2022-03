LIVE | Sparta haalt opgelucht adem als VAR niet ingrijpt nadat NEC om strafschop roept

Botos naar Grieken­land, Boufarra vervolgt carrière bij Twentse jeugdacade­mie

Go Ahead Eagles-speler Giannis Botos is door bondscoach George Simos opgenomen in de selectie van Jong Griekenland. De Zuid-Europeanen spelen volgende week in eigen land twee interlands in de EK-kwalificatie.

17 maart