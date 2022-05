LIVE | Sparta komt tegen verhoudingen in op voorsprong, Heracles virtueel naar nacompetitie

LIVE | Nu ook doelpunt Bruma afgekeurd, PEC en PSV nog altijd in evenwicht

Het gaat nergens meer om, het duel van PEC met PSV, op de laatste speelronde. De Zwollenaren zijn gedegradeerd, de ploeg uit Eindhoven kan geen kampioen meer worden. Het is voor trainer Dick Schreuder geen reden om ‘m te laten lopen. De voorlopig laatste wedstrijd van PEC in de eredivisie wil hij hoe dan ook winnen. Al was het maar om de trouwe fans in Zwolle een aangename middag te geven. Gaat dat lukken? Volgt het hier, vanaf 14.30 uur.

