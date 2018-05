LIVE: Sparta moet met derde keeper klus klaren tegen Dordrecht

Sparta moet vandaag een beroep doen op derde keeper Leonard Nienhuis. Trainer Dick Advocaat kan niet beschikken over Jannik Huth (hamstringblessure) en Roy Kortsmit, die ook geblesseerd is afgehaakt. Met Kortsmit onder de lat won Sparta donderdag het eerste duel in Dordrecht 2-1.



De doelman uit Hoek van Holland werd vlak voor tijd gepasseerd door medespeler Stijn Spierings, die de bal na een duel op het middenveld hard richting zijn eigen doel schoot. Kortsmit verzuimde de bal te pakken, waardoor Dordrecht op 1-1 kwam. Kort daarna bezorgde Robert Mühren de eredivisieploeg alsnog de winst.



Naast Nienhuis zijn ook Kenneth Dougall en Ilias Alhaft nieuw in de basis. Zij starten op Het Kasteel in plaats van Spierings en Loris Brogno.