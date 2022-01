LIVE | Sparta op het Kasteel met debutant Joeri de Kamps tegenover FC Utrecht

Olivier Boscagli: ‘Mijn gezin heeft er niets aan als ik elders voor vier keer zo veel geld op de bank zit’

Hij bleef als opgroeiende tiener weg van de feestjes in Monaco. Niet omdat Olivier Boscagli niet van gezelligheid houdt, maar omdat hij op een ander podium alles uit het leven wilde halen. ,,Ik wil een loopbaan met zoveel mogelijk prijzen als voetballer en het doel is niet om zoveel mogelijk geld te verzamelen. Dat laatste komt uiteindelijk wel voor elkaar, als het eerste maar is gelukt. Ik wil als sportman herinneringen creëren.”

22 januari