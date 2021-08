LIVE | Sparta Rotterdam zonder Harroui tegen Heracles Almelo

Dit zei Louis van Gaal over Qatar, coronavac­ci­na­ties en ‘een veredeld stelletje sterren’

17 augustus Bij de presentatie van Louis van Gaal ging het logischerwijs over het hoe en waarom van zijn aanstelling, zijn doelen en ook kreeg de kersverse bondscoach vragen over zijn systeem. Maar daarnaast ging het ook over bijvoorbeeld het WK in Qatar en de mensenrechten aldaar, het coronavaccin en zijn toespraak over ‘een veredeld stelletje sterren’.