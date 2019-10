LIVE | Spektakel, maar nog geen treffers bij duel tussen FC Groningen en Sparta

Maher: Natuurlijk is het lekker om tegen PSV te scoren

8:06 Adam Maher besliste de wedstrijd tussen FC Utrecht en PSV (3-0) zaterdag in de 82ste minuut met een fraai schot van afstand. Gevoelens van revanche had de middenvelder niet, zei hij in De Galgenwaard. ,,Natuurlijk is het lekker om tegen PSV te scoren, maar het is niet zo dat ik er extra op gebrand was. Ik heb daar hele mooie tijden meegemaakt en kampioenschappen beleefd", zei Maher. ,,Ik ben weggegaan in een mindere periode, maar dat is ook voetbal.”