LIVE | Spitse mist vanaf elf meter uitgelezen kans om score te verdubbelen

EK-kwalificatie Alles wat je moet weten over Nederland - Rusland

19:07 De Leeuwinnen spelen vanavond in Eindhoven tegen Rusland hun vierde duel in de EK-kwalificatie. Om 20.00 uur wordt er afgetrapt in het Philips Stadion, waar Oranje op jacht gaat naar de vierde overwinning op rij. Een vooruitblik in cijfers.