LIVE | Sterk Ajax heeft geen kind aan Young Boys

VOORBESCHOUWING Brouwers aan zijlijn tegen FC Dordrecht, Hendriks op weg naar basisplek bij GA Eagles

17:31 Luuk Brouwers is vrijdagavond de belangrijkste afwezige in de basisformatie van Go Ahead Eagles. De 22-jarige middenvelder is geschorst voor het duel met FC Dordrecht, de aftrap van de vierde en laatste periode. Spits Sam Hendriks lijkt op weg naar een basisplaats.