LIVE | Sterk Vitesse dringt steeds meer aan in kraker met AS Roma

Vitesse: ‘Veldbe­stor­mer was Duitser die wedden­schap had verloren’

De man die afgelopen vrijdag het veld bestormde tijdens de wedstrijd Vitesse - Sparta was een Duitser die een weddenschap had verloren. Dit heeft de Arnhemse club, die in een uitgebreid statement ingaat op de incidenten van de afgelopen weken, vandaag bekendgemaakt.

8 maart