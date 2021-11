LIVE | Strand Larsen voorkomt blamage voor FC Groningen bij afscheid Arjen Robben

ADO Den Haag wil NEC uit de brand helpen en biedt stadion aan voor ‘thuiswed­strij­den’

NEC kan voorlopig zijn 'thuiswedstrijden’ afwerken in het Car Jeans Stadion van ADO Den Haag. Dat voorstel heeft de Haagse club uit de Keuken Kampioen Divisie gedaan aan de Nijmeegse eredivisionist. NEC heeft via via van het aanbod gehoord, maar benadrukt dat er meerdere partijen geïnteresseerd zijn om te helpen.

6 november