LIVE | Strijd om play-offs: Heracles-Feyenoord, Fortuna-Vitesse, Sparta-FC Utrecht

ADO wil duel met Willem II aangrijpen om verder aan te haken in degradatie­strijd: 'Dit is de kans'

12 mei ADO Den Haag wil donderdag het thuisduel met Willem II aangrijpen om kans te houden op een langer verblijf in de eredivisie. ,,We zijn weer aangesloten, waar eigenlijk niemand meer rekening mee had gehouden”, zei trainer Ruud Brood tijdens een druk bezocht persmoment.