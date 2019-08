LIVE | Tadic evenaart eredivisierecord met opnieuw treffer in thuisduel

VIDEO PROGNOSE ‘Go Ahead Eagles heeft potentie, maar wie gaat 15 goals maken?’

9 augustus Go Ahead Eagles opent vanavond in de Adelaarshorst tegen MVV het seizoen in de eerste divisie. De Deventer ploeg is geen kampioenskandidaat, denken de (regionale) prominenten met een helderziende blik. Maar gemiddeld genomen gaat de selectie van trainer Jack de Gier wél voldoen aan de doelstelling: top 5.