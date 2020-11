LIVE | Tannane benut buitenkansje van elf meter na domme actie Wiedwald

Kluivert terug bij Jong Oranje, ook Zirkzee en Gakpo bij ploeg Van de Looi ondanks corona

6 november Justin Kluivert (RB Leipzig) is terug in de selectie van Jong Oranje voor de laatste wedstrijden in EK-kwalificatiecyclus. Coach Erwin van de Looi selecteerde 23 namen voor het inmiddels voor het EK van 2021 geplaatste Jong Oranje. Ook Cody Gakpo (PSV) en Joshua Zirkzee (FC Bayern München) zijn opgenomen. Beide spelers hebben te maken (gehad) met het coronavirus.